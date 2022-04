Seattle vence a New York FC y acaricia final de 'Concachampions'

CDMX.- Seattle Sounders logró la victoria ante New York City FC en el partido de ida de la semifinal y está cerca de la final de la ‘Concachampions’ 2022.

En el estadio Lumen Field, Seattle se adelantó en el marcador al minuto 16’, cuando en una serie de toques entre Alex Roldán y Cristian Roldán, el balón quedó para Albert Rusnak, quien con un disparo venció al arquero Sean Johnson.

Once minutos después, New York City FC anotó el gol del empate; en un centro al área, el arquero Stefan Frei no salió, por lo que Valentín Castellanos remató de cabeza y dejó la esférica para Thiago Andrade, quien marcó el 1-1.

Al minuto 34’, Cristian Roldán aprovechó un servicio de banda y en el área, mandó servicio, apareciendo Jordan Morris, quien mandó el balón al ángulo de la portería para marcar el 2-1 para Seattle Sounders.

En el segundo tiempo, Seattle encontró el tercer gol; tras una falta de Thiago Martins a Raúl Ruidíaz en el área, Nicolás Lodeiro se encargó de cobrar desde los once pasos para poner el 3-1.

Para el partido de vuelta, Seattle Sounders deberá ganar, empatar o incluso puede perder por diferencia de un gol para llegar a la final de la ‘Concachampions’ 2022. Si en el partido de vuelta, New York City FC gana por marcador de 2-0, obtiene el pase por el gol de visitante; si lo gana por marcador de 3-1, habrá penales para definir al finalista.

El partido de vuelta de la semifinal entre New York City FC y Seattle Sounders se jugará el próximo miércoles 13 de abril en el estadio Red Bull Arena a las 8:00 de la noche.

En la otra semifinal de ‘Concachampions’, Pumas venció con marcador de 2-1 a Cruz Azul.