¡Llegó el día! Hora y canal para ver la final Pumas vs Seattle en 'Concachampions'

CDMX.- ¡Llegó la fecha! Pumas enfrenta el partido de ida de la final de la Liga de Campeones de Concacaf ‘Concachampions’ 2022 ante Seattle Sounders.

Tras superar a Cruz Azul en semifinales, Pumas llegó a la final de la ‘Concachampions’ para enfrentar a Seattle Sounders, que eliminó a New York FC, y el partido de ida será en el estadio Olímpico Universitario.

Este duelo de ida comenzará a las 9:30 de la noche de este viernes 27 de abril y se podrá ver por la señal de Fox Sports.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Para la final de la ‘Concachampions’, el gol de visitante ya no será factor de desempate, por lo que de haber empate en el marcador global llegarán los tiempos extras y no de no haber un ganador, se definirá mediante la vía de los penales.

Pumas buscará la victoria ante Seattle Sounders en su casa, ya que el partido de vuelta será en el Lumen Field la próxima semana.

Desde 2006, un equipo de Liga MX gana la ‘Concachampions’, por lo que Pumas buscará seguir con la hegemonía del futbol mexicano en el torneo de Concacaf.