Confirman que acusación contra Dieter Villalpando es por violación

Guadalajara. - El triste momento por el que atraviesan las Chivas del Guadalajara se ha venido acrecentando luego del escándalo en donde fueron vinculados cuatro de sus futbolistas, mismos que ya fueron separados del plantel.

Entre ellos se encuentra Dieter Villalpando, por lo que el abogado del futbolista Enrique Venegas, aclaró que la denuncia que el jugador rojiblanco tiene en su contra es justamente por violación.

Es violación, lo que ella imputa es violación. Como vulgarmente se dice estamos en pañales, va empezando el procedimiento, el ministerio público está integrando la carpeta de investigación. Dieter aún no es notificado, no lo han citado. Al ser figuras públicas, se corren rápido las noticias, pero a él aún no se le cita para declarar y desacreditar lo dicho por la señorita. De que es menor de edad, totalmente falso, la señorita tiene 21 años. Lo demás, es totalmente subjetivo y lo vamos a desacreditar ese tema”, señaló Venegas al periodista David Medrano.

Y agregó: “Ella ya presentó (declaración) pero es tan sencillo como si yo digo ‘fíjate que David me violó’. No, con eso no es suficiente, no con la simple acusación es ya un hecho. Todavía tiene aristas para determinar si sí o no. La violación es muy clara: es tener relaciones sin voluntad y con violencia. Entonces, si no hay violencia y cosas que se tienen que acreditar, es ahí donde no va a terminar su asunto”, explicó.

Mexsport

En cuanto a los otros tres futbolistas, José Juan ‘Gallito’ Vázquez, Javier Eduardo López y Alexis Peña, el abogado indicó: “Menciona que fue un lugar de ellos y ella en su dicho, sin reconocer nada ni mucho menos, dice que estaban presentes ellos. No los señalan como partícipes ni cómplices. Sí dice que ahí estuvieron. Ella señala en su declaración, cosa que no me consta, que llega a las 03:40 de la mañana y que ella llega sola”, confirmó.