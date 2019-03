Conmebol descarta a México para Copa América 2020

Buenos Aires, Argentina.- Contrario a las intenciones anunciadas el año pasado, México no será sede de partidos de la Copa América 2020.

Luego de consultar a fuentes cercanas a la Conmebol, Súper Deportivo puede confirmar que el organismo sudamericano ha descartado otorgarle algún partido a la Federación Mexicana de Futbol y se ha decidido que la Copa se realice en un país del Cono Sur.

Súper Deportivo también puede confirmar que se ha desgastado la relación entre la Conmebol y los federativos mexicanos, al grado que hoy luce lejana una colaboración deportiva en el corto plazo.

En enero de este año, la Conmebol reveló la intención de que la Copa América de 2020 se jugara con 16 equipos, incluyendo a varios países de Concacaf. Ante esa idea, Yon de Luisa, presidente de la Femexfut, puso a México como posible subsede, aunque el plan ha quedado descartado.

Por lo pronto, en los próximos días se realizará una reunión en Miami, en la que la Conmebol decidirá la sede para el torneo y aunque no se descarta elegir un país no sudamericano, lo seguro es que México no entra en planes.

En la Copa América de este año, que se disputará en Brasil, la Selección Mexicana no jugará, pero sí lo harán las selecciones de Catar y Japón.