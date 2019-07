Medalla es para mí, para México; dice Pacheco tras ganar plata en Corea del Sur

Corea del Sur.- El mexicano Rommel Pacheco llegó a la final de trampolín de 1 metro en el Campeonato Mundial de Natación en Corea del Sur y ganó medalla de plata.

En el Complejo Acuático de la Universidad de Nambu, Pacheco solo fue superado por el chino Zongyuan Wang, quien sumó 440.25 unidades y el clavadista mexicano tuvo una puntuación de 420 .15 puntos para adjudicarse la medalla de plata. En tercer lugar quedó el también chino Jianfeng Peng, quien sumó 415 unidades.

Estoy muy contento por esta medalla, para mí, para México, para toda la gente que me ha apoyado. El estar en el podio, ver la bandera, hacer lo que me gusta me satisface”, declaró.