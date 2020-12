¡Contra el lugar 15! Sin Messi, en casa y fallando un penal, Barcelona empata ante Eibar

Barcelona, España.- FC Barcelona sufrió ante Eibar, lugar 15 de la tabla y apenas rescató un punto en partido que se jugó en el Estadio Camp Nou y en el que el equipo culé no contó con Lionel Messi… y también falló un penal.

Previo al partido ante Eibar, el técnico Ronald Koeman declaró que Lionel Messi no estaría en el once titular, debido a una molestia en el tobillo.

�� @RonaldKoeman: "Leo Messi estaba con molestias en el tobillo y en principio se incorporará después del partido contra el Eibar" #BarçaEibar pic.twitter.com/o572T4ID8I — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 28, 2020

En el duelo, FC Barcelona tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador con un penal, pero Martin Braithwaite falló desde los once pasos al minuto 8’.

Minuto 8: Braithwaite no puede transformar el penalti #BarçaEibar — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 29, 2020

Para el minuto 50, Kike García anotó el primer gol y puso arriba a Eibar en el marcador. Posteriormente, Ousmane Dembelé marcó la anotación del empate para FC Barcelona al 67' y el equipo de Koeman no pudo anotar un gol más.

⏰ Final del partido

⚽ #BarçaEibar (1-1)

�� O. Dembélé / Kike García pic.twitter.com/O3pQNe8V6w — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 29, 2020

Tras el partido, Ronald Koeman lamentó que FC Barcelona no haya podido ser vertical en sus pases y consideró que el empate no es justo, porque el equipo culé tuvo más oportunidades, pero no lograron concretar más goles.

Con el empate, FC Barcelona se queda en sexto lugar con 25 puntos, a una unidad del cuarto lugar, último para ir a Champions League.

El siguiente partido de FC Barcelona será este domingo 3 de enero de 2021 ante S.D. Huesca a las 2:00 de la tarde (tiempo del centro de México) en El Alcoraz.