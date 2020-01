Convocan a tres de Cruz Azul a Tri Sub-23; Siboldi solo prestaría uno

CDMX.- Dieron a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana Sub-23 para la siguiente semana y destaca que hay tres jugadores de Cruz Azul, pero el técnico Robert Dante Siboldi solo dejaría que uno acuda al llamado.

Sebastián Jurado, Roberto Alvarado y Santiago Giménez son los jugadores que han sido convocados por Jaime Lozano para el microciclo que comenzará el domingo 2 de febrero, pero Siboldi señaló que no podría dejar ir a dos jugadores.

Asegurando que no está en contra de los llamados, Siboldi señaló que ahora no tiene equipo completo, por lo que no dejaría ir a dos jugadores.

Puede ser que vaya uno y la verdad es que no podemos prescindir de ‘Santi’ (Giménez) ni de (Roberto) Alvarado”, declaró.

Sobre Sebastián Jurado, Siboldi señaló que sí podría ir a la concentración, ya que tiene a Jesús Corona y a Andrés Gudiño como porteros.

Siboldi añadió que si la concentración es entre semana, no habría problema en que vayan los tres jugadores.

Cruz Azul jugará su partido de fecha 4 ante Toluca en el estadio Nemesio Diez el próximo domingo 2 de febrero a las 12:00 del día.

Este jueves, se reveló la convocatoria de la Selección Mexicana Sub-23, que comenzará concentración el domingo 2 de febrero.

Porteros: José Hernández (Atlas), Sebastián Jurado (Cruz Azul)

Defensas: Efraín Orona (Pachuca), Kevin Álvarez (Pachuca), Daniel Arteaga (Defensa), Alejandro Mayorga (Pumas), Alan Mozo (Pumas), Juan Sánchez (Tigres), Gilberto Sepúlveda (Chivas), Johan Vásquez (Pumas), Josué Vázquez (Atlas).

Mediocampistas: Roberto Alvarado (Cruz Azul), Jesús Angulo (Chivas), Uriel Antuna (Chivas), Fernando Beltrán (Chivas), Alan Cervantes (Santos), José Esquivel (FC Juárez), Adrián Lozano (Santos), Paolo Yrizar (Querétaro), Francisco Venegas (Tigres)

Delanteros: Eduardo Aguirre (Santos), Santiago Giménez (Cruz Azul), José Godínez (León), Marcel Ruiz (Querétaro).

En los cuatro días que los jugadores estén concentrados, habrá cinco sesiones de entrenamiento, cuatro en cancha y una en gimnasio. La concentración finalizará el 5 de febrero.