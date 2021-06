¡Listos los cuartos de final! Brasil se medirá a Chile y Argentina a Ecuador

Dos semanas después del arranque de la Copa América 2021, este lunes se definieron los enfrentamientos para la serie de cuartos de final, esto luego de los partidos Argentina vs Bolivia y Uruguay vs Paraguay,

Con una goleada de 4-1 y dos anotaciones de Lionel Messi, la selección albiceleste venció a Bolivia y se clasificó a la siguiente ronda como primer lugar de grupo; mientras que si bien Uruguay venció a Paraguay por la mínima diferencia, ambos combinados ya habían asegurado su lugar en los cuartos.

La Arena Pantanal fue sede del duelo protagonizado por Argentina y Bolivia, que se despidió de la Copa América con una goleada en contra y ningún punto a favor luego de cuatro partidos.

Los pamperos, por su parte, terminaron invictos la fase de grupos y este lunes demostraron la razón con una goleada de 4-1 en la que Messi se convirtió en el gran protagonista al anotarse un doblete a su cuenta personal: uno de penal y un golazo que inició con asistencia de Sergio Agüero.

Alejandro Gómez y Lautaro Martínez hicieron su parte también y aunque Bolivia descontó por conducto de Erwin Saavedra, esto no hizo mucha diferencia en la clasificación del Grupo A.

CUARTOS DE FINAL COPA AMÉRICA FECHA HORA PARTIDO ESTADIO 2 de julio 16:00 Hrs. Perú vs Paraguay Olímpico 2 de julio 19:00 Hrs. Brasil vs Chile Nilton Santos 3 de julio 17:00 Hrs. Uruguay vs Colombia Mané Garrincha 3 de julio 20:00 Hrs. Argentina vs Ecuador Olímpico

En el segundo duelo del día, Uruguay venció a Paraguay con marcador de 1-0 gracias al gol de penal de Edinson Cavani que le permitió a las charrúas escalar al segundo lugar de la clasificación general gracias a sus siete unidades.

Una vez terminados estos partidos, los equipos clasificados del Grupo A son Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, quienes de acuerdo con sus posiciones en el sector, se medirán a los del Grupo B.

Será el viernes 2 de julio cuando comience esta nueva etapa en la Copa América, esto con los enfrentamientos Perú vs Paraguay y Brasil vs Chile; la actividad continuará el sábado 3 de julio con los choques Uruguay vs Colombia y Argentina vs Ecuador.