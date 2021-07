Neymar felicitó y reconoció a Messi tras quedar Campeón de la Copa América

La rivalidad se queda en la cancha y así lo demostraron Messi y Neymar quienes compartieron vestidor cuando el astro brasileño jugó en el Barcelona

Messi fue para Neymar un maestro, un amigo, un compañero y aunque ayer los dos fueron rivales en la Gran Final de la Copa América, después Neymar reconoció a Messi y lo felicito por quedar campeón

Sin importar el dolor de haber perdido la Final contra Argentina, buscó a Messi para felicitarlo.

El ’10’ brasileño brilló más que Messi en los 90 minutos que se disputaron en Maracaná, pero terminó llorando, entre tristeza e impotencia, su gran partido no fue suficiente para hacer a Brasil campeón.

Después de más de 25 años Messi logró tocar el cielo al levantar la Copa América y su primer título con la selección de argentina

Cuando acabó el partido Neymar se acercó a Messi, su rival en el campo, pero su amigo fuera de él; todavía con los ojos mojados abrazó a Lio, quien correspondió consolando al brasileño; dejando una imagen memorable en la Copa América.

Neymar pese la derrota felicitó a su amigo, maestro y ex compañero.

"Perder me duele, me lastima... es algo con lo que todavía no he aprendido a vivir. Ayer cuando perdí, fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar", público Neymar en sus redes sociales