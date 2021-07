Karla, Ari y Allison, titulares indiscutibles en un equipo de niños

León.- Titulares indiscutibles, pequeñas guerreras que prefieren competir con hombres y demostrar que son grandes jugadoras. Karla, Ari y Allison son futbolistas de la escuela Club León Filial Irapuato quienes están en busca del título de la Copa León A.M.

Aunque ya son muchos los equipos femeniles que se tienen hoy en día, ellas prefieren competir con hombres.

El golpe es el mismo, no nos da miedo que nos peguen y a ellos tampoco les da miedo el contacto fuerte con nosotros”, comentaron Karla, Ari y Allison.

Todas fueron influenciadas por un papá o hermano que les mostraron el amor a este deporte

Quise jugar porque mi papá y mi hermano jugaban también, y fue cuando me empezó a gustar, entre a una categoría de niños porque de niña no encontramos y esta me llamo más la atención que la otra”, platico Karla.