¿Cuándo juega México en la Copa Oro? Revisa el calendario completo

La Copa Oro 2021 está a pocos días de iniciar pero el calendario de la Selección Mexicana ya está listo y con la ruta marcada. Con un principio y un final al que el cuadro de Gerardo Martino aspira a llegar para refrendar el título obtenido en 2019.

El Tri del “Tata” llegará a esta justa, que contará con cuatro grupos diferentes, como la selección obligada a obtener el triunfo, pues si bien es cierto que tendrá algunas ausencias, también un par de incorporaciones que reforzarán la plantilla.

Es importante mencionar que previo al arranque de la justa de este 10 de julio, tendrá lugar una ronda preliminar en la que se clasificarán tres combinados más que se incorporarán a uno de los tres grupos que todavía faltan por completarse.

Estos están en los partidos: Trinidad y Tobago vs Guyana Francesa, Haití vs Bermudas y Guatemala vs Guadalupe. El ganador del primer enfrentamiento mencionado irá al Grupo A (donde se encuentra México), el segundo al B y el restante irá al C.

Importante mencionar que el único sector que tiene a sus cuatro equipos es el D, en donde se encuentra Catar, la única selección invitada en este año.

CALENDARIO COPA ORO 2021

FASE DE GRUPOS

JORNADA 1 FECHA HORA PARTIDO 10 de julio 16:00 Hrs. El Salvador vs Curazao 10 de julio 21:00 Hrs. México vs Por definir 11 de julio 17:30 Hrs. Canadá vs Martinica 11 de julio 19:30 Hrs. Estados Unidos vs Por definir 12 de julio 17:30 Hrs. Jamaica vs Surinam 12 de julio 20:00 Hrs. Costa Rica vs Por definir 13 de julio 18:00 Hrs. Catar vs Panamá 13 de julio 20:00 Hrs. Honduras vs Granada

JORNADA 2 FECHA HORA PARTIDO 14 de julio 18:30 Hrs. Por definirse vs El Salvador 14 de julio 20:30 Hrs. Curazao vs México 15 de julio 18:30 Hrs. Por definirse vs Canadá 15 de julio 20:30 Hrs. Martinica vs Estados Unidos 16 de julio 17:30 Hrs. Por definirse vs Jamaica 16 de julio 19:30 Hrs. Surinam vs Costa Rica 17 de julio 18:30 Hrs. Granada vs Catar 17 de julio 20:30 Hrs. Panamá vs Honduras

JORNADA 3 FECHA HORA PARTIDO 18 de julio 16:00 Hrs. Estados Unidos vs Canadá 18 de julio 16:00 Hrs. Martinica vs Por definirse 18 de julio 21:00 Hrs México vs El Salvador 18 de julio 21:00 Hrs Curazao vs Por definirse 20 de julio 18:00 Hrs. Costa Rica vs Jamaica 20 de julio 18:00 Hrs. Surinam vs Por definirse 20 de julio 20:00 Hrs. Panamá vs Granada 20 de julio 20:00 Hrs. Panamá vs Granada

CUARTOS DE FINAL FECHA HORA PARTIDO 24 de julio 18:30 Hrs. - 24 de julio 21:00 Hrs. - 25 de julio 18:00 Hrs - 25 de julio 20:30 Hrs. -

SEMIFINALES FECHA HORA PARTIDO 29 de julio 18:30 Hrs. - 29 de julio 21:00 Hrs. -

FINAL FECHA HORA PARTIDO 1° de agosto 19:30 Hrs. -