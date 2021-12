¿Oootro parón? Covid-19 amenaza de nuevo al mundo del deporte

Cuando lucía cerca el regreso a la normalidad, una nueva ola de casos por COVID-19 se ha hecho presente en el mundo, y cual efecto dominó, ha llegado a la orbe deportiva para encender las alarmas una vez más.

Aunque la vacunación estaba avanzando considerablemente en todos los deportistas de élite, la indecisión de algunos se ha vuelto en mayoría, algo que ha vuelto a afectar a las distintas disciplinas deportivas.

Las alarmas en la Premier League

A escasos días del Boxing Day en la Premier League donde hay partidos prácticamente todo el día tras la festividad navideña, las acciones en la Liga Inglesa se han paralizado por completo con cuatro partidos suspendidos por brotes de la enfermedad en distintos planteles.

Los duelos pospuestos son Leicester Vs Everton; Brentford Vs Manchester United; Brighton Vs Tottenham y Burnley Vs Watford.

La Premier League ha sido la más afectada por el COVID-19.

Además, equipos como el Liverpool sufrieron bajas muy duras en su plantel debido a contagios, pues el zaguero capitán Virgil Van Dijk y los centrocampistas Fabinho y Curtis Jones, no fueron convocados para el partido ante Newcastle por dar positivo en las pruebas.

Cosa similar sucedió en Londres con el Chelsea, pues Romelu Lukaku, Callum Hudson-Odoi, Timo Werner y Ben Chiwell, fueron bajas para el encuentro disputado en casa ante Everton.

El preocupante efecto dominó en el futbol

No sólo eso, sino que las divisiones inferiores también han sufrido estragos con 10 encuentros suspendidos tanto en el EFL Championship como en la League Two, entre los que se encuentran cotejos como el Derby County Vs Cardiff City y Queens Park Rangers Vs Swansea City.

La cifra de contagios rebasaría los 70 casos, cifra que sería la más alta desde el regreso paulatino a los estadios.

La agobiante decisión

La titánica misión que está por emprender la Premier League será la disputa de 40 partidos en tan sólo 17 días, pues no está en mente suspender la competición a pesar de la petición de varios directivos de aplazar el torneo hasta Año Nuevo.

El DT de Brentford, Thomas Frank, pidió suspender la actividad en la Premier League.

El brote en Real Madrid

Aunque en La Liga de España no hay un brote preocupante como en Inglaterra, el Real Madrid sí ha sufrido varios estragos de un evidente efecto dominó en el mundo deportivo.

Luka Modric, Marcelo, Marco Asensio, Gareth Bale, Andriy Lunin, Rodrygo Goes y Davide Ancelotti, han dado positivo a COVID-19 en el cuadro merengue.

Luka Modric es uno de los contagiados del cuadro merengue.

Con siete casos confirmados y sin ninguno más adicional, el cuadro merengue tendrá que echar mano de los suplentes para defender su liderato ante el Cádiz CF, su próximo rival.

Al momento, ningún club de La Liga aparte de los merengues ha informado de casos por COVID-19.

La preocupante situación en la NFL

En pleno auge de la temporada 2021 en la NFL, con los playoffs mucho más cerca, la enfermedad ha vuelto a azotar a la mayoría de los 32 equipos que componen la competición.

Son 90 los jugadores integrados en la lista de COVID-19 previo a la semana número 15 que está programada para disputarse este mismo fin de semana, restando solamente tres fechas para culminar la temporada regular.

La NFL suma casi 100 contagios por COVID-19.

Los más afectados

Entre los equipos más afectados por contagios se encuentran: Washington Football Team con 16; Cleveland Browns con 14 y Los Ángeles Rams con 13.

Los menos perjudicados

En menor medida equipos como Baltimore Ravens, los Bills de Buffalo, las Águilas de Filadelfia, los Acereros de Pittsburgh, los Bengalíes de Cincinnati y los Titanes de Tennessee, sólo registraron un contagio.

Sin ningún contagio

En contraparte, son ocho los equipos que se encuentran libres de contagios: Cardenales de Arizona; Panteras de Carolina; Empacadores de Green Bay; Jaguares de Jacksonville; Las Vegas Raiders; San Francisco 49ers; Halcones Marinos de Seattle y los Bucaneros de Tampa Bay.

¿Qué seguirá para el mundo deportivo?

Con competencias en su recta final en el 2021, las dudas y la incertidumbre han regresado a preocupar a jugadores, directivos y aficionados al deporte.

Ligas como la NBA o la NHL (hockey sobre hielo) se han visto también involucradas en contagios por esta enfermedad que recientemente registró una nueva variante llamada Ómicron.

Será interesante ver si la vacunación comienza a ser obligatoria para poder disputar competiciones deportivas, pues se han registrado casos de reticencia a dicha circunstancia, como lo sucedido con Joshua Kimmich, mediocampista del Bayern Munich en la Bundesliga.

El jugador alemán de 26 años sufrió daño pulmonar por padecer la enfermedad, esto tras haberse contagiado al resistirse a la vacunación, decisión que ha cambiado en Kimmich por las consecuencias en su organismo.

El mediocampista externó en una entrevista lo arrepentido que estaba por no vacunarse.

¿Y la Liga Mx?

Con el regreso al 100% en distintos estadios del futbol mexicano, la situación también comienza a preocupar en la Liga Mx que está próxima a arrancar su siguiente edición a inicios de enero.

Con el inminente efecto dominó en todo el mundo, México podría estar más cerca que nunca de presentar una alza de contagios considerable y el balompié azteca está obligado a redoblar esfuerzos para evitar algo peor y no lamentarse cuando ya sea tarde.

¿Volverán a callar las tribunas o se podrá contener el grito sonoro que tanto nos hizo falta?

