Covid en León: Despide Comude al 10% de su personal por la pandemia

León .- Roberto Elías Orozco, director de la Comisión Municipal del Deporte, informó que 36 personas dejaron de trabajar en la dependencia por el impacto de la pandemia de COVID.

Elías Orozco explicó que la determinación se deriva del recorte financiero que la COMUDE realizó y lamenta el desempleo de los colaboradores.

El exdeportista olímpico desmenuzó la problemática que obligó al recorte: “Esto se debe a que la principal fuente de ingresos para Comude es la operación, obtenidos de los accesos (boletos de entrada a las deportivas), los estacionamientos, la renta de instalaciones, escuelas de inicio, por lo que por la pandemia se ha visto afectada desde marzo del año pasado que cerramos las instalaciones”.

A los 36 elementos se les explicó la situación: “Todo el año pasado pudimos realizar un rescate extraordinario para poder cubrir solamente la nómina y no las mejoras en infraestructura que teníamos programadas y lamentablemente esta pandemia no nos ha dado tregua”.

Hace unos días, en redes sociales circularon versiones sobre el “recorte” y se acusó a la Comude de no cubrir las liquidaciones del personal.

“Sí nos incomodó un poco enterarnos de los señalamientos en redes sociales, puedo decir que no va por ahí la cosa, incluso había nombres que no estaban contemplados en las salidas, pero se les habló bien y se les mencionó que no era por un tema de discrepancia en su trabajo o por falta de competencia. Se trató de una situación meramente financiera”.