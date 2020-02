‘Creo que León no resiente salida de JJ Macías’, señala Ignacio Ambriz

CDMX.- Ignacio Ambriz, tecnicó de Club León, reconoció la calidad de José Juan Macías y lo mucho que aportó al equipo en el que se convirtió León el año anterior, sin embargo, también admitió que no se le extraña tras su salida.

En entrevista para ESPN Radio Fórmula, el timonel del conjunto esmeralda señaló que la situación que se vivió con “JJ” en el cierre de 2019 fue similar a la que se experimentó con Mauro Boselli, grandes delanteros que se vislumbraba, dejarían un hueco imposible de llenar en el plantel felino.

Así como en momento fue lo de Boselli, que fue un gran goleador para la institución, Macías nos dio una buena cantidad de goles, es joven y sumaba minutos, fue creciendo igual que todos nosotros en el equipo pero hoy no me queda más que desearle lo mejor. Creo que el equipo no lo resiente (su salida) porque hemos hecho 13 goles en cinco partidos”, reconoció.