‘Cristante iba a firmar contrato el lunes con Toluca’, revela Fabián Estay

Toluca, Edomex.- En Fox Sports Radio, Fabián Estay señaló que, debido a la victoria de la pasada semana de Toluca, Carlos Adrián Morales se quedó como técnico de los Diablos, mencionando que Hernán Cristante estaba a nada de firmar contrato con el equipo rojo.

Con André Marín, Marion Reimers y Daniel ‘Ruso’ Brailovsky, Fabián Estay señaló que Carlos Adrián Morales hizo buen trabajo con Toluca en el partido ante Cruz Azul.

Estay pidió que le vaya bien a Carlos Morales, pero declaró que no le gustó cómo fue que se quedó, mencionando que solo fue por un resultado.

No le dieron la cara y no estoy defendiendo a Hernán; hubiese sido con Cardozo, con el Profe Meza, se habló de Villazón. Me parece que las formas de la institución no han sido las más acertadas”, contó.