¡Bombazo! Cristiano Ronaldo vuelve a casa. El Manchester United confirma su regreso

Mientras algunos tuvieron que abandonar su hogar futbolístico, otros regresarán a él. “Bienvenido a casa, Cristiano”, anunció este viernes el Manchester United, confirmando así que Cristiano Ronaldo regresará al club inglés después de 12 años.

Massimiliano Allegri lo adelantó esta mañana.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, los Red Devils anunciaron el regreso del dorsal número “7”, y aunque el escrito es bastante escueto, en él se percibe la satisfacción de la institución tras haber logrado este acuerdo.

Así las cosas, la era de Ronaldo con la Juventus llegó a su fin. Este sábado, el portugués se despidió de sus compañeros, acudió a la ciudad deportiva de la Continassa para recoger sus cosas y luego abandonó Turín en un avión privado.

“Ayer @Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar para la Juventus. Por ese motivo no será citado para el partido de mañana (...) Hay que agradecerle por todo lo que nos dio, y también porque fue un ejemplo para los más jóvenes. Pero como dije antes, tenemos que seguir”, agregó Allegri previo al lanzamiento del comunicado del United.