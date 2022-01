‘Ustedes son mi motivación; voy a cumplir 37 y sigo jugando porque me cuido’, dice Cristiano

Dubái, Emiratos Árabes Unidos.- En Dubái, Cristiano Ronaldo mandó un mensaje hacia sus seguidores, asegurando que son su motivación en el futbol y señaló que aunque cumplirá 37 años, sigue estando en el futbol porque cuida bien su cuerpo.

Rodeado de varios fans, Cristiano Ronaldo mandó un mensaje, pidiendo primero cuidar de nuestro cuerpo, mente y espiritualidad.

No es un tema de culturas o religiones, porque somos iguales. Mi intención es enseñar a los jóvenes cómo cuidar su cuerpo, tomar bien, dormir bien, entrenar, escuchar el consejo de sus padres. Creo que es sobre seguir el ejemplo; como saben, cumpliré 37 años y sigo jugando, porque cuido bien de mi cuerpo, sin importar la edad”, declaró Cristiano.

En su mensaje, Cristiano mencionó que los aficionados son su motivación para seguir en el futbol, asegurando que el deporte sería menor sin los fans.

Nos guiamos por los fans, para sentir el calor que me brindan, la motivación, el amor, me hace sentir tan orgulloso y no tengo palabras para expresar más que esto; les agradezco por estar aquí”, declaró el jugador de Manchester United.