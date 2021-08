CR7 dedica emotivo mensaje a Ferguson: “Sir Alex, esto va por usted…”

Regresar a Old Trafford y vestir nuevamente la camiseta del Manchester United es un sueño hecho realidad para Cristiano Ronaldo, quien en un emotivo escrito en su cuenta de Instagram, agradeció la intervención de Sir Alex Ferguson, clave en su retorno al “Teatro de los Sueños”.

Desde que se dio a conocer su salida de la Juventus, el delantero portugués no se había pronunciado respecto a su regreso a los Red Devils, silencio que rompió este martes una vez que firmó su contrato y, se dice, la institución hizo algunos movimientos para otorgarle el dorsal “7”.

“Todos los que me conocen saben sobre mi interminable amor por el Manchester United. Los años que pasé en este club fueron increíbles y el camino que hemos hecho juntos está escrito con letras de oro en la historia de esta gran institución (...) No puedo ni empezar a explicar mis sentimientos ahora que mi regreso a Old Trafford es oficial a nivel mundial. Esto es de lo que están hechos los sueños”, señala Cristiano en su mensaje.