Cristiano sigue en recuperación y presume nuevo look

Italia.- El portugués Cristiano Ronaldo sigue recuperándose por tener COVID-19… y ya presumió su nuevo look.

Con un video y una foto, Cristiano Ronaldo mostró que sigue realizando ejercicio, con el fin de no perder ritmo, pero también exhibió que se cambió su look, mostrando que no tiene cabello.

El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas”, escribió el portugués.

Este martes, Cristiano Ronaldo no estuvo presente en el primer partido que tuvo Juventus en Champions League, ante Dínamo de Kiev, que ganó el equipo italiano con marcador de 2-0, con doblete de Álvaro Morata. El portugués también se perdió el duelo que tuvo ‘la Juve’ ante Crotone y que finalizó empatado a un gol.

Lo más probable es que Cristiano Ronaldo se pierda el siguiente duelo de la ‘Vecchia Signora’ este domingo 25 de octubre, cuando enfrenten a Hellas Verona en su estadio.

El pasado 13 de octubre, Cristiano dio positivo en la prueba por COVID-19.