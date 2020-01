Critican falta de humildad de ‘Chicharito’; ‘Ni cerca de volver a Chivas’, declaró

Los Ángeles, California.- ‘Chicharito’ Hernández fue presentado en LA Galaxy, señalando que vuelve de Europa como ‘una leyenda del futbol mexicano’ y ante esto, diversos comentaristas señalaron que le falta humildad al jugador, quien también declaró que Chivas solo lo buscó una vez.

Al Chicharito de hoy le falta un poco de humildad”, señaló David Faitelson; “La humildad es una virtud que la Leyenda profesa. Espero que Chicharito recupere la primera, y que alguna vez alcance la segunda”, escribió Paco Villa.

Al “Chicharito” de hoy le falta un poco de “humildad”... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) January 23, 2020

La humildad es una virtud que la Leyenda profesa.



Espero que Chicharito recupere la primera, y que alguna vez alcance la segunda. — Paco Villa (@Paco_Villa_) January 23, 2020

Por su parte, José Ramón Fernández señaló que a 'Chicharito' no le corresponde calificarse como “leyenda del futbol mexicano” y Ciro Procuna detalló que notó resentimiento en muchas de las declaraciones que dio el futbolista en su presentación.

En la conferencia de presentación Chicharito dijo que regresa como ”leyenda del fútbol mexicano", no le corresponde autocalificarse — José Ramón Fernández (@joserra_espn) January 23, 2020

Si en verdad está para ‘disfrutar el momento, debería importarle poco el que dirán. Cero auténtico”, añadió Procuna.

Sigo sin entender el coraje/resentimiento/rabia que noté en muchas de las respuestas de Javier Hernández hoy que lo presentaron.



Si en verdad está en “disfrutar el momento”, debería importarle poco el qué dirán. Cero auténtico. — Ciro Procuna (@cprocuna) January 23, 2020

‘No estuve cerca de volver a Chivas’

En su presentación, ‘Chicharito’ respondió a Telemundo, asegurando que en esta ocasión no hubo ofrecimiento de Chivas.

No existieron. No podía jugar en otra institución, en otra liga. Para cerrar lo de Chivas, siempre lo he dicho: va a ser el club, siempre de mi vida y de mi corazón, es simple, solo me han buscado una vez y fue con Almeyda”, declaró.

Sobre esa ocasión, 'Chicharito' detalló que fue buscado por el Rebaño Sagrado antes del mundial Rusia 2018, pero el jugador prefirió quedarse en Europa.

Ahora, en este año, 'Chicharito' señaló que no estuvo “ni cerca” de volver a Chivas y no tuvo que decidir sobre si llegar a LA Galaxy o al Rebaño Sagrado, ya que no hubo oferta.

CHICHARITO: "DESDE QUE ESTUVE EN MANCHESTER DIJERON QUE NO LA IBA A HACER"



Javier Hernández explica a @fersch_4 su presente con LA Galaxy



Además confirma que CHIVAS solo lo ha buscado una sola vez#CentralFOX pic.twitter.com/nLsChlkjqZ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 23, 2020

‘Chicharito’ también declaró que solo tuvo que decidir si llegaba a LA Galaxy o se quedaba en Sevilla.