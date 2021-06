‘Me repararon cuatro ligamentos, tres completamente rotos, y así jugué’, dice Aldrete

CDMX.- Mediante sus Stories de Instagram, Adrián Aldrete, jugador de Cruz Azul, reveló que en el torneo Guard1anes 2021 jugó con tres ligamentos completamente rotos y ahora, le repararon cuatro.

Respondiendo a las dudas de sus seguidores, Adrián Aldrete, primero agradeció por la preocupación y posteriormente, explicó porqué se operó. En Guard1anes 2020, el futbolista de Cruz Azul salió lesionado en el partido de ida de semifinales ante Pumas, presentando un esguince de segundo grado.

No nos habíamos dado cuenta. Me repararon cuatro ligamentos, tres completamente rotos y bueno así estuve jugando la temporada pasada, haciendo mucha fuerza, entrenando mucho, pero obviamente no me dejaba jugar tal cual”, declaró Aldrete.