Álvaro Dávila señala que ofertas de Europa han sido “un insulto” y “de risa”

CDMX.- Álvaro Dávila, presidente ejecutivo de Cruz Azul, fue entrevistado para Fox Sports Mx y habló sobre los jugadores que buscan ir al futbol europeo, señalando que las ofertas que han llegado al club han sido “un insulto” y de “risa”.

Álvaro Dávila comentó que el club busca ser coherente y señaló que si los jugadores creen ser para Europa, las ofertas que han llegado, no han sido suficientes.

Se me hace un insulto las ofertas que han llegado, es un insulto para el mismo jugador y el jugador no lo toma así. Si ellos se sienten que no los merecemos en México y que son jugadores internacionales y llega una oferta de risa, yo no entiendo cómo ellos pretenden hacer carrera con un club que no los está valorando”, declaró Dávila.