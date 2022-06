André Marín revela que Cruz Azul aún no paga liquidación a Juan Reynoso

CDMX.- En su videocolumna, André Marín reveló que Cruz Azul aún no ha pagado el finiquito al ex técnico Juan Reynoso, señalando que el club solo quiere darle 15 días de liquidación cuando aún tenía seis meses de contrato.

Tras la presentación de los nuevos jerseys de Cruz Azul, André Marín contó que hay un tema “misterioso y escabroso” en el equipo, contando que el equipo aún no le paga el finiquito a Juan Reynoso, técnico que ganó la Liga MX el año pasado.

No se vale es que si Reynoso tenía contrato vigente, no se lo quieran liquidar. Si Cruz Azul no finiquita el contrato con Juan Reynoso o le paga lo que tiene que pagar, no podrá registrar a Diego Aguirre como su nuevo director técnico”, declaró André Marín.