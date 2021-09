'Vayase, porque no lo quiero', Enrique Meza revela que representante lo intentó sobornar con 10 mil dólares

CDMX.- En entrevista, el ex técnico de Cruz Azul, Enrique ‘Ojitos’ Meza reveló que un representante le ofreció 10 mil dólares para que un jugador pudiera quedarse en el equipo celeste.

En plática con Ignacio Suárez para ‘La Octava Sports’, Enrique Meza contó que solo una vez tuvo un representante y le quedó una experiencia mala y vacía, pese a que no hubo mala relación.

Cuestionado por Ignacio Suárez sobre si tuvo una mala experiencia con un representante, Enrique Meza habló sobre el intento de extorsión, cuando era técnico de Cruz Azul. En la plática, ‘Ojitos’ Meza señaló que llegó un representante brasileño con un jugador de la misma nacionalidad, y al futbolista lo estuvo probando con entrenamientos, señalando que no jugaba mal, pero le parecía de más edad.

Di la autorización para que se contratara. Al día siguiente se iba a contratar, cuando hablé de que me gustaba la opción; al día siguiente, viene el representante y me da un sobre, y le dije: ‘¿Qué es esto, joven?’. Me dijo que era para mí, me dijo que son 10 mil dólares”, contó Enrique Meza.

El técnico señaló que él no ganaba con el fichaje del futbolista brasileño, pero el representante insistió, por lo que Meza rechazó el sobre.

Tenga su sobre, tenga a su jugador y váyase porque no lo quiero. Hay cosas que no me gustan y no quiero hacer lo que no quiero que a mí me hagan”, añadió ‘Ojitos’ Meza.

En Cruz Azul, Enrique Meza ha dirigido en cuatro ocasiones, siendo la última de 2009 a 2012.





Enrique Meza señala que no tiene representante

En la plática, Enrique Meza contó que solo una vez tuvo un representante, pero no le quedaron ganas de volver a contar con uno.

Ahorita mismo, no tengo, ni voy a tener (representante). No me fue mal, pero tampoco me fue bien”, contó Enrique Meza.

Enrique Meza contó que no quiere tener representante, porque siente que pierde personalidad, y señaló que sí le gustaría seguir dirigiendo.

