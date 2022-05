¡Reaparece! En video, 'Billy' Álvarez señala que no ha podido dar su versión

CDMX.- Mediante un video, el expresidente de Cruz Azul, Guillermo ‘Billy’ Álvarez reapareció y aseguró que no ha podido dar su versión de los hechos y le duele lo que está sucediendo en la Cooperativa La Cruz Azul.

Identificándose como Guillermo Álvarez Cuevas, socio número 874 de la Cooperativa Cruz Azul, el expresidente del equipo de Liga Mx aseguró que no ha podido dirigirse hacia sus compañeros de la organización y explicar su versión.

En virtud de la circunstancia en la que me encuentro, no he podido tener ese cambio de impresiones y sobre todo, que conozcan la versión de mis hechos, porque toda esta circunstancia en la que se ha visto envuelta recientemente en la organización con sus diferentes plantas y oficinas corporativas, no solo me duele, me apena. Se siente uno imposibilitado y ajeno”, declaró ‘Billy’ Álvarez.