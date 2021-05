¿Dónde ver el partido de ida de las semifinales entre La Máquina y Pachuca?

Los festejos tendrán que esperar, pues pocos días después de haber conseguido su pase a las semifinales del Guard1anes 2021, Pachuca y Cruz Azul se medirán en una serie a dos capítulos que sólo tendrá un triunfador.

Ambas escuadras, al igual que las protagonistas de la otra serie, se jugarán el todo por el todo en 180 minutos que definirán los nombres de los dos candidatos al título del futbol mexicano, puesto que tras su eliminación, el Club León dejó vacante.

La historia de estas semifinales iniciará este miércoles en la cancha del Estadio Hidalgo, casa de los Tuzos y en donde América no logró salir con vida. Cruz Azul tendrá que intentarlo y hacer valer el puesto que ocupó en la clasificación general.

Tanto Fox Sports como Claro Sports, así como el canal de YouTube, Marca Claro, llevarán a a los aficionados todas las acciones en este partido de ida, mismo que iniciará a las 20:30 horas.

EL DUELO

Día: Miércoles 19 de mayo

Hora: 20:30 Hrs.

Estadio: Hidalgo

Árbitro: Luis Enrique Santander

Por TV: Fox Sports/Claro Sports/YouTube: Marca Claro

Es importante mencionar que por ahora no se han anunciado bajas sensibles en el plantel de Juan Reynoso, que quizá aprendió una buena lección del partido de ida ante Toluca y no se guardará ningún as bajo la manga cuando se mida a los de Paulo Pezzolano.

Estos, por su parte, están muy motivados luego de haber eliminado con justicia a las Águilas, momento que los preparó para el reto que significa enfrentar al líder general. Exigencia al máximo.

La serie que tendrá lugar esta semana se convertirá en la número cuatro que protagonizan estos dos conjuntos, contando el repechaje del Clausura 2004, en la Liguilla del futbol mexicano, historial que los Tuzos lideran con dos triunfos.

En lo que se refiere a los torneos cortos, celestes e hidalguenses se encontraron por primera vez en la final del Invierno 1999 que terminó en manos de Pachuca. Luego, se volvieron a encontrar en la recalificación del Clausura 2004 en la que venció Cruz Azul y, por último, en las semifinales del Clausura 2007, serie que ganaron los Tuzos.

Los antecedentes en esta etapa a eliminación directa le dan a Pachuca cierta ventaja, así como sucedió ante las Águilas, pero las cosas en la cancha podrían ser distintas pues La Máquina ha vencido a su rival de este miércoles en los últimos tres partidos de fase regular que han disputado.