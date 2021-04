CDMX.- El portero Jesús Corona fue entrevistado para Fox Sports, con Rubén Rodríguez, y aseguró que le gustaría retirarse en Cruz Azul. También aceptó que la derrota en la final de 2013 ante Club América fue un momento duro.

Hablando sobre el momento actual en Cruz Azul, Jesús Corona señaló que hay plantel completo para el Guard1anes 2021, cuando fue cuestionado sobre su posible renovación de contrato con el equipo.

Está el interés de la directiva, desde hace tiempo, no se ha cerrado por otras circunstancias que espero se resuelvan, pero el interés está de que me quede”, declaró Corona.

El portero señaló que siguen las negociaciones, porque no ha habido un arreglo, aunque expresó que desea continuar con Cruz Azul y la directiva le mencionó que también quieren que se quede. Corona añadió que aún hay situaciones que no se arreglan, pero espera que no haya problemas.

Rubén Rodríguez cuestionó a Jesús Corona sobre si quiere retirarse en Cruz Azul, a lo que el arquero mencionó que sí.

Sería algo muy bonito en mi carrera y hacerlo de una gran manera, debemos de aprovechar este momento y qué bueno si se diera. Casi estoy seguro de que podemos conseguirlo, sé que sería algo importante para mi carrera”, declaró.

Jesús Corona está en Cruz Azul desde 2009

Jesús Corona habló sobre momentos tristes, deportivamente hablando, señalando que la final de 2013 ante Club América fue el momento más duro, agregando que también han sido las finales perdidas.

Los momentos que hemos tenido la oportunidad de coronarnos y que no lo pudimos conseguir, uno de ellos fue el 2013, fue un momento muy duro lo que vivimos, no solo en lo grupal, también en lo personal. Se venían haciendo bien las cosas y pasa esto. Es un juego y hay que salir adelante.”, declaró.

Jesús Corona aún quiere ir a Selección Mexicana

Jesús Corona expresó que buscará el título de Liga Mx con Cruz Azul y también habló de la Selección Mexicana, mencionando que no se ha retirado, pero sabe que no es convocado por un cambio generacional.

Me siento bien físicamente, futbolísticamente, si en algún momento se da la oportunidad de regresar, estaré en la Selección Nacional a sus órdenes, siempre y cuando crean conveniente que pueda otorgar algo”, declaró.

Jesús Corona también señaló que “tiene la espinita” de no haber jugado una Copa del Mundo con Selección Mexicana, señalando que la decisión se respeta y no depende de él, aunque agradeció haber sido considerado para el ‘Tri’.

En Guard1anes 2021, Jesús Corona solo ha recibido siete goles en 12 partidos que ha disputado con Cruz Azul y en este verano finaliza su contrato con el equipo, aunque en marzo señaló que podría continuar con la institución celeste.