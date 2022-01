'Extrañaré a la afición e institución', 'Cabecita' Rodríguez se despide de Cruz Azul

CDMX.- Mediante sus redes sociales, Cruz Azul compartió un video en el que el delantero Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez se despide del equipo y de la afición.

Jonathan Rodríguez expresó que se marcha de Cruz Azul, ya que considera que cumplió un ciclo en el equipo y él fue quien se acercó con la directiva para pedir su salida.

Me costó mucho tomar esta decisión porque estaba muy feliz en el club, me sentía muy bien, muy querido por la gente y la verdad que estoy agradecido con ellos”, declaró ‘Cabecita’.

Jonathan Rodríguez resaltó el cariño de la afición y compañeros que tuvo en Cruz Azul, asegurando que se va muy feliz, contento de haber vestido la camiseta celeste.

‘Cabecita’ destacó que no olvidará el haber conseguido el noveno título de Cruz Azul en Liga Mx, después de 23 años de sequía, calificando el logro como algo único.

Sobre su gol favorito, Jonathan Rodríguez destacó el que hizo al América en 2019.

(Extrañaré) a la gente, a la institución, porque desde que llegué me brindaron todo y me hicieron sentir como si estuviera en casa; eso se aprecia, porque te da fuerza para estar al 100 y poder hacer tu trabajo de la mejor manera”, declaró Rodríguez.

Para finalizar su mensaje, ‘Cabecita’ Rodríguez agradeció a la afición por el apoyo que le dieron durante tres años, señalando que seguirá al pendiente de los partidos de Cruz Azul.

Mediante sus redes sociales, Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez destacó que en Cruz Azul vivió tres años muy intensos, pero agradeció porque desde el día uno le hicieron sentir parte del equipo.

Me llevo la satisfacción de haber logrado el objetivo más importante para la institución, 24 años después del último título local, en una noche soñada por todos y que será recordada para siempre. Me voy, pero me voy feliz por lo vivido”, detalló.