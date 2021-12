Luis Romo señala que está enfocado en Cruz Azul... aunque sueña con ir a Europa

Cancún, Quintana Roo.- En entrevista, Luis Romo aclaró el tema de su futuro y declaró que ahora está enfocado en Cruz Azul, pero tiene como objetivo el ir al futbol de Europa.

En plática para Récord, Luis Romo mencionó que el Grita México A21 fue un torneo inusual, ya que estuvo con Cruz Azul y Selección Mexicana, sin tener descanso, aceptando que no se sintió bien físicamente.

Creo que todo lo que hablan fuera y lo que se rumoró, se hace más grande, cuando las actuaciones no son de la mejor manera, entonces, estoy enfocado en meterme al 100% en Cruz Azul y recuperar ese nivel donde estuve. El sueño de Europa siempre va a estar, pero lo quiero conseguir de una buena manera; no como el torneo pasado, así no voy a realizarlo, tengo que concentrarme en el futbol”, declaró Romo.