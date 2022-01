CDMX.- Orbelín Pineda ya hizo el viaje a España para llegar a Celta de Vigo y en sus declaraciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el futbolista declaró que considera que salió “por la puerta de enfrente” de Cruz Azul, sin tener una deuda con alguien.

Mencionando que tendrá un salto en su carrera, al llegar al futbol de España, Orbelín Pineda añadió que ahora le tocará experimentar con otra cultura y buscará dar lo mejor.

Me voy bien, creo que dejé una estrella al escudo y bueno, salí por la puerta de enfrente y no tengo una deuda con nadie, ni con mis compañeros, ni cuerpo técnico, ni directiva. me toca tener una experiencia linda y bonita”, declaró Orbelín Pineda.