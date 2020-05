‘Por más que se especule, a nadie le gustaría ganar título en la mesa’, dice ‘Billy’

CDMX.- En entrevista para ‘La Última Palabra’, el presidente Guillermo Álvarez fue tajante y aseguró que a nadie, ni Cruz Azul, le gustaría ganar un título, si la decisión se toma en la mesa.

Cuestionado por Daniel ‘Ruso’ Brailovsky sobre si le gustaría que Cruz Azul sea nombrado campeón por ser líder del Clausura 2020, del que se jugaron diez fechas, ‘Billy’ Álvarez señaló que no.

Para el Presidente de Cruz Azul no sería aceptable que se dé “de golpe y porrazo” un título en la mesa.

‘Billy’ Álvarez también comentó que, si no se puede reanudar el Clausura 2020, éste debe ser cancelado.

El Presidente de la Máquina señaló que aún no han dado permiso para entrenar, por lo que aún no hay autorización para jugar y también, declaró, debe haber exámenes médicos.

Álvarez Cuevas detalló que, si el Clausura 2020 no se puede terminar en septiembre, mejor debe cancelarse.

No es ninguna votación, es dar un punto de vista, si las semanas no alcanzan, no habría otra opción. Si esto no se concluye antes de septiembre el torneo Clausura 2020, no habría más alternativa que declararlo no competido”, declaró.