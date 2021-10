‘Secuestro fue real, no me pegaron un balazo de casualidad’, dice Rubén Omar Romano

CDMX.- En entrevista para ‘Conexión CX’, el técnico Rubén Omar Romano habló brevemente sobre su secuestro, mencionando que hubo un disparo cuando fue raptado de su camioneta y aceptó que se sintió traicionado por Isaac Mizrahi.

Aceptando que fue uno de los momentos más duros de su vida, junto con la muerte de su padre, Rubén Omar Romano habló de su secuestro y fue cuestionado sobre si fue un montaje por Gerardo García Luna, actualmente en la cárcel.

Sobre lo que pasó en el exterior durante su secuestro, Rubén Omar Romano no sabe qué sucedió, aceptando que tras su liberación, estuvo más de una hora esperando, creyendo que fue con fines de publicidad.

El secuestro fue real, tan real fue que no me pegaron un balazo de casualidad. Cuando me secuestraron, quise bajarme de la camioneta y como no estaba estacionado, la camioneta arrancó y volví a meterme, y soltaron un disparo que pegó en la ventanilla de atrás, y quedó en el asiento de atrás la bala. La gente puede pensar lo que quiera, lo que viví, lo puedo contar”, declaró Romano.