‘Tocamos fondo’, dice Jurado; ‘Es una noche negra para Cruz Azul’, asegura Reynoso tras derrota

CDMX.- Tras la eliminación de la Liga de Campeones de Concacaf ‘Concachampions’ ante Rayados, el portero Sebastián Jurado y el técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso, dieron sus puntos de vista, señalando que tocaron fondo y que tuvieron “una noche negra para su historia”, respectivamente.

En entrevista para Concacaf, Sebastián Jurado, quien fue titular ante Rayados en el Estadio Azteca, mencionó que el equipo fue “una vergüenza” y que les hizo falta de todo, señalando que Monterrey buscó el partido desde el inicio.

Es complicado, pero es parte del deporte y parte del futbol. Esto es así, tenemos que tener capacidad de sobreponernos a cualquier adversidad; la verdad fue que tocamos fondo con este partido, no podemos tener más presentaciones así, no lo merecemos nosotros, nuestra familia y no lo merece la afición”, declaró Jurado.