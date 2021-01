‘Yo interpreté, quizá de manera errónea’, aclara Hugo situación con Ordiales

CDMX.- Tras los comentarios de Jaime Ordiales, presidente deportivo de Cruz Azul, quien dijo que él no ofreció el 50% de lo mencionado en un inicio a Hugo Sánchez, ‘El Pentapichichi’ aclaró la situación, señalando que el directivo tuvo razón y quizá él lo malinterpretó, pero agradeció a los directivos de La Máquina por el interés en él.

En Futbol Picante con José Ramón Fernández, David Faitelson y Roberto Gómez Junco, Hugo Sánchez mencionó que Jaime Ordiales tiene razón, ya que su interpretación se basó en la carta intención que mandó la directiva de Cruz Azul, donde establecían cantidades y condiciones para que llegara como técnico de La Máquina.

La interpretación, cuando ya me llamó (Ordiales), que ya efectivamente escuché lo del 50% es del presupuesto que le daban a él, yo pensé que era del presupuesto que tenía para pagar al cuerpo técnico y entonces yo lo interpreté de esa manera, quizá de manera errónea, como lo estaba explicando él; pero al final no se dio el caso porque el no tener el dinero suficiente para cubrir el pago que estaba haciendo al cuerpo técnico, ahí fue donde se solucionó la situación de la probabilidad de estar ahí”, declaró Hugo Sánchez.