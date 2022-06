¡No tendrá estrellas! Cruz Azul tendrá nuevo escudo, que fue registrado ante el IMPI

CDMX.- ¡Cambios en Cruz Azul! Este lunes, la directiva del equipo presentó al técnico Diego Aguirre, y también confirmaron que habrá un cambio en el escudo del club.

En conferencia de prensa, Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de Cruz Azul, dio a conocer que el escudo ya no contará con las estrellas, que representaban los campeonatos del equipo en Liga MX.

Estamos haciendo algunas modificaciones. Ya no va a llevar estrellas y estamos haciendo algunas modificaciones tanto al logo como al uniforme”, declaró Víctor Velázquez.

Asimismo, Cruz Azul cambió de razón social y será Cruz Azul SA de CV (Sociedad Anónima de Capital Variable) y de acuerdo con el directivo, ya fue aceptado en la Junta de Dueños de Liga MX.

La presentación del nuevo uniforme de Cruz Azul será el próximo jueves 16 de junio.

Registran nuevo escudo de Cruz Azul en el IMPI

De acuerdo con información del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) hay 15 registros para ‘Club de Futbol Cruz Azul’, y se puede ver el nuevo escudo que usará el equipo de Liga MX.

El escudo principal ya no cuenta con las estrellas y tiene el nombre “Club de Futbol Cruz Azul” y los tres diseños están registrados en las clases 16 (Papel y cartón, producto de imprenta; material de encuadernación; fotografías; etc), 19 (Materiales de construcción no metálicos, tuberías rígidas no metálicas para la construcción; asfalto, pez, alquitrán y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos) 25 (Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería), 28 (juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad) y 41 (educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales) del IMPI.

Escudos de Cruz Azul registrados ante el IMPI

Los 15 registros ante el IMPI se hicieron del 17 al 24 de mayo, siendo la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L., la titular y el apoderado es Rafael Anzures Ortiz.

Cruz Azul tendrá el partido de Campeón de Campeones (sin título por disputar) ante Atlas el domingo 26 de junio en Los Ángeles, California.