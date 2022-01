‘Ojalá nos volvamos a encontrar’, Cruz Azul se despide de Roberto Alvarado

CDMX.- Mediante sus redes sociales, Cruz Azul compartió la última entrevista que tuvo Roberto ‘Piojo’ Alvarado como futbolista del club, en la que señaló que “ojalá nos volvamos a encontrar”.

En la entrevista, Roberto Alvarado acepta que tiene sentimientos encontrados por su salida, mencionando que hubo momentos tristes, pero también alegres.

Viví muy buenos años aquí, creo que me enamoré del club, mi familia igualmente; es complicado cuando te tienes que ir, pero esto sigue y siempre voy a estar agradecido con el club, con su gente y con la institución que es uno de los equipos más grandes”, declaró Alvarado.

Roberto Alvarado señaló que en Cruz Azul encontró madurez y tuvo más opción para ir a la Selección Mexicana, disfrutando cada momento en el equipo celeste.

Sobre ganar la Liga Mx en mayo de 2021, Roberto Alvarado lo calificó como un sueño hecho realidad y algo bonito.

Me voy contento, porque pude estar en la historia de esa tan ansiada novena. Me gustaría volver, más porque viví cosas padres acá y sí, en algún momento me gustaría volver si se diera la oportunidad”, añadió Alvarado.