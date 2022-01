Cuauhtémoc Blanco habla sobre las narcomantas en su contra: ‘Me dan risa’

Cuahutémoc Blanco se ha visto envuelto en un escándalo al filtrarse fotografías en dónde aparece con líderes de células criminales.

Antes estás fotos, el exjugador del América y ahora gobernador de Morelos argumenta que desconocía a las personas, ya que él se ha tomado fotos con muchas personas.

Lo que no esperaba es que en Morelos apareciera una narcomanta en la que se le acusa de recibir dinero, hacer negocios ilegales con el agua y estar involucrado en el asesinato del activista Samir Flores.

Ante esto, en una entrevista con El Universal, Cuahutémoc Blanco habló sobre lo que ha vivido en los últimos días a consecuencia de la fotografía.

“A mí me dan risa las narcomantas, porque imagínate, dicen que me daban dinero hasta para comprar ropa. Ni que no tuviera dinero para comprarla. Son cosas que van a seguir pasando. Me van a seguir colocando mantas y no me preocupa”, dijo en una entrevista con el articulista, Héctor de Mauleón.

“Es una guerra sucia, porque así se maneja la política aquí, pero no me voy a quedar callado. Siempre he sido una persona que va de frente con quien sea; no voy a tapar lo que hicieron gobiernos anteriores. Pactaron con el narcotráfico y yo no voy a pactar con ellos”.

Cuauhtémoc sigue firme a que él no conoce a las personas con las que se toma foto.

“Yo lo he dicho muchas veces, hasta cuando estaba jugando en Culiacán me tomé fotografías con gente de Culiacán, pero yo no los conocía. Me tomo fotos con quien sea”.

Quiere entrenar al América y a la Selección Mexicana

Ante todo esto le preguntaron a Cuahutémoc si continuaría en la Política o cuál sería su destino en los próximos años a lo que respondió:

“No sé. Ahora sólo pienso en estos tres años. Probablemente sí, probablemente no. Me encantaría también ser algún día entrenador del América o ser entrenador de la Sele

