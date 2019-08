'Cuando me ve ganar trofeos, debe dolerle', dice Cristiano sobre Messi

Lisboa, Portugal.- El portugués Cristiano Ronaldo fue entrevistado por el canal TVI, donde habló sobre su rivalidad con Lionel Messi, asegurando que lo admira, pero, resaltando que debe dolerle al argentino, cuando él gana títulos.

En la plática, Cristiano aceptó que le dolió dejar el futbol de España, añadiendo que uno de los motivos, era por la rivalidad con Messi.

Cuando me ve ganar trofeos, debe dolerle. Y lo mismo para mí, cuando él lo hace. Messi me ha convertido en mejor jugador y viceversa”, aseguró y defendió la competencia sana.

Sobre la rivalidad que han tenido en los últimos 15 años, que se acrecentó cuando Cristiano Ronaldo llegó a Real Madrid a 2009, el portugués señaló que no ha sido la única, porque han existido en basquetbol, Fórmula 1, entre otros deportes.

Sobre un encuentro a futuro, Cristiano no lo descartó, señalando que sería la primera vez que cenarían juntos, porque solo se han visto en las ceremonias de FIFA o de UEFA.

Nunca hemos cenado juntos, pero no veo por qué no podemos hacerlo en un futuro. No tendría ningún problema”, aseguró.