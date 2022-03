Cuauhtémoc amenazó de muerte al Terrible Morales en el Bar Bar: ‘Yo me reí en su cara’

Cuauhtémoc Blanco vivió una carrera profesional llena de polémica, con frecuentes enfrentamientos dentro y fuera de la cancha y aunque hace casi 10 años de su retiro, aún surgen historias sobre las andanzas del ídolo del Club América.

En su podcast “Un round más”, el exboxeador Érick “Terrible” Morales narró un pleito que tuvo con Cuauhtémoc Blanco en la primera década de este siglo, cuando el de Tepito era ídolo del América y el boxeador le competía en fama y dinero.

Erick El Terrible Morales.

"Una vez yo me iba a pelear con Cuahtémoc en un antro, salimos de pleito y se me puso bravo el güey, me empezó a insultar, me empezó a decir cosas”, narró Morales en el podcast.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

‘Yo me reía en su cara’, narra El Terrible Morales

En realidad, el podcast del “Terrible” fue para entrevistar a David Faitelson, pero Morales aprovechó para contar la anécdota con Cuauhtémoc y reveló que el pleito se dio en el famoso Bar Bar de la Ciudad de México.

“Cuauhtémoc me acusó y me dijo 'Te voy a matar'... yo me reía en su cara, y le dije 'Cuándo quieras, para que veas que acá sí hay con qué quererte'”.

Según “El Terrible”, el pleito no creció porque los acompañantes de ambos los separaron, aunque sí se hizo barullo en el antro.

“La gente no nos dejó pelear) y ya, pasaron un sinnúmero de cosas. Fue en el famoso Bar Bar en la Ciudad de México".

El famoso Bar Bar de la Ciudad de México

El Bar Bar fue el antro más famoso entre los futbolistas capitalinos en los años 90 y principios del siglo XXI. Ahí se reunían jugadores de América, Cruz Azul, Atlante, Pumas o Necaxa.

También asistían artistas, modelos, cantantes, boxeadores y cualquier persona con fama y ganas de divertirse, pues el antro era exclusivo y, según han narrado exjugadores, podían disfrutar en absoluta discreción.

El Bar Bar en la Ciudad de México.

El antro tomó una fama muy diferente en 2009, cuando el paraguayo Salvador Cabañas, entonces centro delantero del América, fue baleado en el baño del Bar Bar, por un pleito con el narcotraficante José Juan Balderas “El JJ”.

Desde entonces el bar permanece cerrado, aunque periódicamente surgen historias sobre los personajes que lo visitaban en especial los domingo, después de la jornada futbolera de fin de semana.

TE PUEDE INTERESAR: CABAÑAS RECIBIÓ EL BALAZO POR ARLETH TERÁN, REVELAN EN LIBRO.