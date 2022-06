‘Nos decía: pongan en un cuadernito ‘La Volpe es Dios’ cien veces’, cuenta Cuauhtémoc

CDMX.- Cuauhtémoc Blanco aceptó que Ricardo Antonio La Volpe es un gran entrenador, pero detalló que, como persona llega a maltratar a los futbolistas y contó que el técnico solía pedir que “en un cuadernito” escribieran que “La Volpe es Dios”.

Cuauhtémoc Blanco detalló que él no es amigo de Ricardo Antonio La Volpe, pero no le guarda rencor por no haberlo incluido en la convocatoria de la Selección Mexicana a Alemania 2006.

Siempre lo he dicho, es un buen entrenador, siempre se lo voy a reconocer, (pero) no tiene un gran trato con los futbolistas; se me hace una persona muy agrandada que dice que él es Dios. Me acuerdo cuando nos decía: ‘Pongan en un cuadernito ‘La Volpe es Dios’ cien veces’, cuando estaba en América”, contó Cuauhtémoc Blanco sobre La Volpe.

El actual Gobernador de Morelos reconoce a La Volpe como entrenador, pero no como persona, reiterando que el argentino llega a maltratar a los futbolistas.

En 2020, Ricardo Antonio La Volpe aceptó que de haber sabido que no se iba a recuperar Guillermo Franco, el que debía haber ido a Alemania 2006 era Cuauhtémoc Blanco.

Ricardo La Volpe fue técnico del América en 1996, dirigiendo al ‘Cuau’.