¡Cuidado, Chicharito! Layún se inspira en #TodoEsCulpa y tiene canal en YouTube

Monterrey, Nuevo León.- ¡Cuidado, Chicharito Hernández! El futbolista de Rayados de Monterrey, Miguel Layún, también estrenó su canal de YouTube y explicó su motivación de su proyecto, inspirándose en el hashtag #TodoEsCulpadeLayún.

En YouTube, Layún reveló su primer video llamado ‘¡Bienvenidos, culpables!’, asegurando que es extraño e incómodo hablar solo con una cámara, porque no cree que haya personas que lo vean.

La idea de este proyecto surgió porque me encanta y uno de los proyectos más grandes que tengo es pensar que algún momento puedo inspirar a alguien a alcanzar sueños, metas, ideas locas que, alguien les ha dicho que no pueden lograrlo”, declaró.

Miguel Layún aseguró que es creyente de que las personas tienen la capacidad para lograr algo grande.

El defensa de Monterrey señaló que en el canal compartirá aspectos personales “imperfectas”, porque en redes sociales se muestra “lo ideal” y es rara la ocasión en las que se muestra el lado humano.

Simplemente quiero compartir todo esto que he ido viviendo, probablemente se sientan identificados con cosas que van a ver, cosas que les platico, videos que les comparto. Me encanta pensar que verán ese Miguel Layún que no creyeron conocer”, declaró.