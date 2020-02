¡Cuidado, Kardashians! JC Chávez promete reality en el que contará todo

CDMX.- Abordado por diversos medios, el boxeador Julio César Chávez habló sobre su hijo Julio César Chávez Jr y hasta prometió que habrá un reality show, donde contará todo.

Sobre el regaño que dio a Chávez Jr, el ex boxeador declaró que lo hizo como su padre, porque el boxeador le dice que subirá videos a su red social y, asegura que será atacado.

Me enojé y le dije: ya no subas más pe… No es porque esté drogado, ni porque ande mal, simplemente lo hace porque le guste que lo estén chin…”, declaró.