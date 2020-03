¡Cuidado, Martinoli y ‘Doctor’! 'Ocho abdomen' quiere ser youtuber y revela quién le puso apodo

CDMX.- Gerardo, llamado ‘Ocho Abdomen’, es el conductor en los traslados del 'Doctor' Luis García y Christian Martinoli y expresó que sí le intersaría ser youtuber. También contó quién fue el que lo nombró con el apodo.

En entrevista para ‘La Cámara del Doctor García’, el ‘Ocho Abdomen’ señaló que sí le gustaría ser youtuber.

Sí. Nada más que no sé cómo se hace, pero tengo muchas anécdotas y experiencias de vida, pero no sé. Lo haría por el hecho de aventura”, declaró.

Sobre los temas que tocaría, ‘Ocho Abdomen’ señaló que podría tratar sobre anécdotas familiares, ya que su esposa es de Inglaterra o sobre él, porque reveló que tuvo cáncer.

Sobre cómo llegó a conocer a Luis García y Christian Martinoli, ‘Ocho Abdomen’ señaló que fue gracias a Rodrigo Macías, quien es el manager de los conductores de Azteca Deportes, y el conductor señaló que ya lleva dos años, colaborando con ellos.

El conductor también reveló que fue Christian Martinoli quien le puso el apodo de ‘Ocho Abdomen’.

Me apodó Christian Martinoli y pues me apodó así, por el abdomen liso que me cargó, pero me gusta el apodo”, declaró y aseguró que lleva dieta para poder llevar el mote.