¡Cuidado, Tampa Bay! Monarcas quiere ‘convencer’ a Tom Brady

Morelia, Michoacán.- Tom Brady anunció su salida de Patriotas de Nueva Inglaterra y aunque Bucaneros de Tampa Bay sería su siguiente equipo, Monarcas Morelia busca “convencerlo”.

Mediante una foto, Morelia mostró cómo se vería Tom Brady con la camiseta del equipo de Liga Mx.

Aunque Tom Brady no viene a Morelia, el GOAT (Greatest of All Time) se ve mejor con éste jersey”, escribió Monarcas.