Dallas quiere ponerle sombrero y botas a Tom Brady

Estados Unidos.- Los fans de los Dallas Cowboys, se encuentran frotándose las manos para poder ver dentro de sus filas a la más grande leyenda activa en la NFL y es que los directivos de la estrella solitaria se encuentran buscando a como de lugar, lograr la contratación de Tom Brady.

Aunque muchos consideran la noticia como una falacia, es de llamar la atención que la fuente que ventiló esta información es uno de los históricos de la liga y actual comentarista y analista en NFL Networks, Michael Irvin.

Según el integrante del 'Hall of Fame', la intención de los Vaqueros es llamar la atención de Brady: "Durante el Super Bowl en Miami conversé con gente muy importante y me sorprendió que todos iban en la misma dirección. Tenía un vodka en la mano cuando me contaron sobre la opción de Brady, dejé la bebida en la mesa y les pedí todos los detalles del tema", señaló.