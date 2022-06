Dani Alves desmiente que jugará con Mallorca de Javier Aguirre

Barcelona, España.- Dani Alves se despidió de FC Barcelona en los pasados días y en sus redes sociales, rechazó que llegará al Mallorca, equipo dirigido por Javier Aguirre.

En Twitter, Dani Alves retomó una publicación de Telemundo, en la que informaban que el brasileño podría jugar con Mallorca, que es dirigido por el mexicano Javier Aguirre, de cara al mundial de Catar 2022, y el futbolista respondió.

Recientemente, Dani Alves se despidió de FC Barcelona, al que volvió para la segunda parte de la temporada 2021-2022, detallando que intentaron despedirlo, pero no lo consiguieron.

Me gustaría agradecer a todo el staff por la oportunidad que me dieron de volver a este club y poder vestir otra vez esta camiseta tan maravillosa; no saben lo feliz que soy. Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad”, escribió Alves en su mensaje de despedida.