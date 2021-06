Daniel Escoto, piloto leonés, quiere llegar a la NASCAR

Daniel Escoto, originario de León, es un piloto profesional de carreras que ha puesto el nombre de León y de Guanajuato en alto.

Desde muy pequeño tuvo un gusto peculiar por los autos, pero fue hasta hace 4 años que encontró su oportunidad para probar suerte con la velocidad.

“Hubo un entrenamiento con una escudería en Pachuca, ahí me observó el dueño de la escudería y me pidió que compitiera en una carrera un mes después. En esa ocasión fui noveno de 30 pilotos y decidí que me quería dedicar a las carreras”, platicó Daniel.