'Jacobs me dio codazo, no siento que me haya ganado boxeando', dice Chávez Jr

Phoenix, Arizona.- En un hospital en Phoenix, Arizona, Julio César Chávez Jr mostró cómo quedó tras la derrota ante Daniel Jacobs, señalando que recibió un codazo en el ojo y que boxísticamente no fue superado por su rival. Durante el video, se puede observar que la hemorragia en la nariz no se ha detenido.

En el video, Chávez Jr señaló que llegó al hospital, tras la pelea en Phoenix, porque sufrió una fractura en la nariz, pero recibió un codazo en el ojo, y recibió diez puntadas.

Para aclarar la situación de que la gente me pregunta porqué la pelea se paró es porque no podía respirar. Aclarar que en ningún momento me sentí que él me venciera boxísticamente”, declaró.