Daniel Vargas a un paso de jugar en Grecia

León.- Siendo uno de los elementos que mayor experiencia aportó a la escuadra de Virtus, Daniel Vargas estudia la posibilidad de vivir un nuevo reto en su carrera ya que en los próximos días podría ser nuevo refuerzo del Iraklis Thessaloniki en Grecia, viviendo así otra etapa más en el voleibol de Europa.

En entrevista para Super Deportivo, Vargas campeón con la escuadra guanajuatense explicó que las posibilidades de jugar en el país helénico están por concretarse: “Es algo que estoy analizando, con varios años de experiencia tomar una decisión así ya no es como antes, a mi edad tienes que pensar muy bien todo, sobre todo por el futuro que pueda venir”.

Vargas quien en diversas ocasiones marcó diferencia para Virtus, resaltó:

Desde que llegué de Europa saber que el dueño ( Lorenzo Malaguti ) nos dio la confianza de un proyecto serio que realmente da el respeto que se merece este deporte, nos hizo entrar en confianza y dar lo mejor, eso nos permitió salir campeones, el lograr el campeonato hace que me volteen a ver, en este caso de Grecia, estoy analizando las posibilidades de ir a una liga muy competitiva”.

Pase lo que pase, espera el voleibol mexicano siga creciendo: “Sé que la decisión que tome será la mejor, lo que venga en mi carrera estoy convencido de que será muy bueno y lo que sí deseo es que el crecimiento y desarrollo del voleibol mexicano siga como hoy, cada vez creciendo más por que México es un país muy grande que tiene mucho talento para exportar”, indicó.

De concretarse su retorno a suelo europeo, Vargas reconoce que su paso por Virtus fue algo que lo marcó para bien:

Yo creo que lo que más me ha llamado la atención de Virtus en la Liga Mexicana de Voleibol es el compromiso que tienen por hacer las cosas de la mejor manera, cuando me fui a Europa no pensé que este deporte creciera como lo está haciendo ahora y en gran parte es la seriedad que le da este equipo, comprometidos con una idea muy buena que dejó grandes resultados”.