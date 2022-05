Faitelson le reclama a 'Burro' por 'Lord Deudor' y acepta que fue fanático... ¡del América!

CDMX.- En entrevista con Jorge ‘Burro’ Van Rankin, el periodista David Faitelson le reclamó sobre la ocasión de ‘Lord Deudor’ y también aceptó que fue fanático… ¡del América!

Para su programa de YouTube, 'En Estado inconveniente' ‘Burro’ Van Rankin tuvo como invitado a David Faitelson, quien comenzó con la queja de cómo se llevó el tema de ‘Lord Deudor’.

Tengo una queja, me hiciste una campaña muy sucia con tus amigos de espectáculos, de la parte artística, que no conozco, que no tiene nada que ver con el futbol”, dijo Faitelson sobre ‘Lord Deudor’.